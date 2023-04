25 aprile: Calenda, 'al Pantheon con azionisti poi con i figli alle Fosse Ardeatine'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Per il 25 aprile "sarò alle 10 alla piazza del Pantheon con le associazioni partigiane del mondo azionista, il mondo a cui noi facciamo riferimento. Con Più Europa e altre sigle faremo un'iniziativa per la Liberazione ma anche di sostegno e solidar...

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Per il 25 aprile "sarò alle 10 alla piazza del Pantheon con le associazioni partigiane del mondo azionista, il mondo a cui noi facciamo riferimento. Con Più Europa e altre sigle faremo un'iniziativa per la Liberazione ma anche di sostegno e solidarietà al popolo ucraino. Poi porterò i miei figli per una visita privata alle Fosse Ardeatine". Lo annuncia Carlo Calenda ospite di 'Start' su Sky Tg 24.