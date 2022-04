25 aprile: Conte, 'non può essere festa divisiva, è di tutti gli italiani'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – Il 25 aprile "non può essere data divisiva, non può essere una festa divisiva, perchè è la festa della Liberazione dell'Italia, di tutti gli italiani, è la festa che ci ha portato poi alla vita democratica, è il passaggio fondamentale della nostra storia repubblicana, quindi non può essere affatto divisiva".

Lo ha affermato Giuseppe Conte, che questa mattina si è recato nel quartiere romano del Quadraro, rendendo omaggio al monumento che ricorda le vittime del rastrellamento.