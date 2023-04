25 aprile: Delrio, 'parole La Russa storicamente sbagliate e politicamente gravi'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Sull’antifascismo La Russa fa una affermazione storicamente sbagliata e politicamente grave". Così il senatore del Pd, Graziano Delrio.

"La Costituzione infatti nasce dalla radice antifascista e nella XII disposizione finale grazie a Dossetti si trova la formula: ‘‘è proibita sotto qualsiasi forma la riorganizzazione del disciolto partito fascista’’. La Russa dice una bugia storica, spero per ignoranza,suggerendo che i cattolici non usarono la parola antifascismo per non compiacere il pc. La usarono eccome. Di Dossetti ho già detto. Ma ricordo che De Gasperi affermava che 'l’antifascismo è una pregiudiziale ricostruttiva. L’antifascismo non riguarda la tessera, ma l’animus, i metodi della vita pubblica'".

"E nel 1946 fu infatti De Gasperi da Presidente del Consiglio ad istituire la ricorrenza del 25 aprile come evento unificante in cui tutti i cittadini italiani potessero riconoscersi. Tutti meno, pare, il presidente del senato che noi comunque aspettiamo nella piazza antifascista del 25 aprile”.