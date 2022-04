25 aprile, Draghi: “I valori della Resistenza sono vivi, forti e attuali”

In occasione della festa del 25 aprile, il premier Draghi ha evidenziato come i valori della Resistenza siano ancora vivi e più che mai attuali.

Il Premier Mario Draghi ha diffuso una nota per augurare a tutti gli italiani un buon 25 aprile ed esprimere gratitudine a chi ha lottato per la pace e per la libertà del nostro paese dalla dittatura del nazifascismo. Anche i principali leader politici, da Giorgia Meloni ad Enrico Letta, hanno scritto post per celebrare la ricorrenza.

Draghi sul 25 aprile

Nella dichiarazione diramata attraverso i canali ufficiali di Palazzo Chigi, il capo del governo ha evidenziato come “la generosità, il coraggio, il patriottismo dei partigiani e di tutta la Resistenza siano valori vivi, forti, attuali“. In questa giornata, ha aggiunto, si celebrano “la memoria della lotta e degli ideali della Resistenza su cui la nostra pace è stata costruita“.

Draghi, che in conclusione ha augurato a tutti i cittadini una buona festa della Liberazione, non ha potuto partecipare alla tradizionale cerimonia all’Altare della Patria in cui il Capo dello Stato depone una corona di alloro al Milite Ignoto.

Pochi giorni fa è infatti risultato positivo al Covid e sta ancora osservando la quarantena prevista dalle norme.

25 aprile, le dichiarazioni dei leader politici

Anche i principali leader politici hanno rilasciato dichiarazioni sul 25 aprile. Senza fare riferimenti alla storia, Giorgia Meloni ha invocato la “difesa della libertà affinché nessuno venga tenuto ai margini della società per delle restrizioni illogiche“. Enrico Letta ha fatto gli auguri a tutti i cittadini per poi invocare l’impegno ad essere “tutti insieme contro il sopruso e la violenza, oggi come ieri“.