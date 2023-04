25 Aprile: Ferrante (Fi), 'riconoscerci tutti in festa di libertà e democrazia'

25 Aprile: Ferrante (Fi), 'riconoscerci tutti in festa di libertà...

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Riusciamo per una volta a non dividerci sul 25 aprile? Si può evitare l’eterno e stantio scontro storiografico tra fascismo ed antifascismo e riconoscerci tutti in una festa di libertà, pace e democrazia?”. Lo scrive sui social il sottoseg...