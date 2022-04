Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Giustamente Speranza ha rivendicato l'Anpi come un bene comune. Certo che la Russia è un'autocrazia, non devo mica dire io che Putin è il nostro avversario. Gli amici di Putin sono le organizzazioni neofasciste che abbiamo chiesto al governo di sciogliere e che ancora non ha sciolto".

Così Nicola Fratoianni al congresso di Articolo Uno.