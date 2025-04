25 aprile, in piazza a Roma la comunità ebraica: antifascisti sempre

Roma, 25 apr. (askanews) – I rappresentanti della Comunità ebraica di Roma e della Brigata ebraica si sono riuniti in piazzale Ostiense per il 25 aprile e hanno deposto corone d’alloro per i caduti. In apertura del piccolo corteo lo striscione “25 aprile, antifascisti sempre”. Tra i presenti, Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, il rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni e il presidente della Cer, Victor Fadlun, che ha detto: “Oggi festeggiamo la libertà d’Italia, io sono ebreo e senza il 25 aprile non sarei qui oggi, è la festa delle libertà e della democrazia, ricordiamo gli oltre 800 partigiani ebrei che hanno contribuito con quelli italiani a liberare il nostro Paese”.

Dopo aver deposto la corona di fiori e reso omaggio ai caduti, i rappresentanti della Comunità ebraica di Roma hanno lasciato la zona della Piramide. Un nutrito schieramento delle forze dell’ordine ha impedito qualsiasi contatto con il presidio dei pro Palestina nell’area antistante la stazione della metropolitana.