25 aprile, le celebrazioni dell'Anpi al Parco Schuster a Roma

Roma, 25 apr. (askanews) – La manifestazione dell’Anpi a Roma per gli 80 anni della Liberazione. Dopo le commemorazioni con l’omaggio ai martiri delle Fosse Ardeatine, il corteo per le vie del quartiere Garbatella e Ostiense è arrivato al Parco Schuster per proseguire le celebrazioni con musica, pranzo, letture e comizi.

In mattinata si sono registrati attimi di tensione in via Ostiense tra i due cortei partiti insieme da Largo Bompiani, con spintoni e insulti tra un gruppo di studenti, dei militanti di Potere al Popolo, e i manifestanti dell’Anpi.

“Guerrafondai. Via il Pd dal corteo”, hanno urlato gli studenti, che poi che hanno dato fuoco a una bandiera della Nato.

Il corteo dell’Anpi è sfilato dietro a uno striscione con la scritta “I Partigiani” retto tra gli altri da Marina Pierlorenzi, presidente dell’Anpi di Roma, e Marta Bonafoni, consigliere regionale del Pd.

La scelta dell’Anpi di non confluire in piazza di Porta San Paolo, dove era presente la comunità ebraica di Roma, ha fatto discutere e ha diviso l’area antagonista.