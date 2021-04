25 aprile: Letta, 'Pd accoglie appello Anpi, domani porterò un fiore in piazza'

Roma, 24 apr (Adnkronos) – "Buon 25 aprile. Per domani tutti noi vogliamo accogliere l'appello dell'Anpi, dalle quattro del pomeriggio il Pd ha deciso di portare un fiore in una via o in una piazza dedicata alla Libertà. Anche io farò questo gesto come tutti voi".

Lo ha detto Enrico Letta nel corso della presentazione del Piano per l'Uguglianza a Bologna.