25 aprile, Lollobrigida attacca la sinistra: "Secondo loro non devi esistere"

In questa solenne festa della liberazione, sono tante le personalità politiche del nostro Paese che hanno scelto di omaggiare questo giorno. Tra questi c’è anche il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida che in un’intervista rilasciata a “Il Foglio” ha parlato dell’importanza di questa ricorrenza. Non sono tuttavia mancate critiche alle forze di sinistra: “Per loro tu non devi esistere”, ha dichiarato.

25 aprile, Lollobrigida: “Per la sinistra non devi esistere”

Il ministro dell’agricoltura a tale proposito ha osservato: “Io sono un fervente e convinto sostenitore di chi sconfisse un regime autoritario. Non ho problemi a dirlo, […] Io ho giurato sulla Costituzione, ed è il giuramento più importante che ci sia, nelle mani del presidente della Repubblica”.

“Dipinto come un nazista dell’Illinois”

Non ultimo ha ribadito di essere contrario ad ogni forma di totalitarismo: “Sono un democratico, ma non sono del Pd. Sono per la libertà, sono contro tutti i regimi totalitari, a partire da quelli che ci furono in Italia. Sono tutte accuse strumentali”.

Altrettante critiche sono state riservate all’ex leader di Alleanza Nazionale, Fini: “Noi a Fini non abbiamo fatto nulla, è curioso che ormai venga solo invitato a polemizzare contro la destra, e mai contro la sinistra per raccontare quanto sta facendo il governo”.