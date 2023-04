25 aprile: ok Senato a discussione mozione opposizione il 20 aprile**

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - L'aula del Senato ha votato all'unanimità la proposta di modifica del calendario avanzata da Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, per discutere il 20 aprile -già prevista per il 12 aprile - la mozione delle opposizioni sul rispetto della verit...

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – L'aula del Senato ha votato all'unanimità la proposta di modifica del calendario avanzata da Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, per discutere il 20 aprile -già prevista per il 12 aprile – la mozione delle opposizioni sul rispetto della verità storica sulle “date fondative della nostra Storia antifascista”.

Nel corso della discussione la capogruppo di Azione-Iv, Raffaella Paita, ha chiesto di individuare una data in cui sia possibile la presenza in aula della senatrice Liliana Segre. Nel caso questo sia possibile in una data diversa dal 20 aprile, la conferenza dei capigruppo potrà modificare di nuovo il calendario, come spiegato dal presidente di turno, Maurizio Gasparri.