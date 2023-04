25 aprile: Pagliarulo (Anpi), 'in lettera Meloni non c'è parola antifascismo'

25 aprile: Pagliarulo (Anpi), 'in lettera Meloni non c'è par...

Milano, 25 apr. (Adnkronos) – "Viviamo un tempo in cui autorevolissime personalità dello Stato denigrano l'attacco partigiano a via Rosella e sostengono infantilmente di non aver mai letto la parola antifascismo sulla Costituzione. Persino Fini e Berlusconi prendono le distanze da chi si rifiuta di pronunciare la parola 'antifascismo'. Eppure ho letto e riletto l'articolo della Meloni oggi sul Corriere. Quella parola non c'è". Lo ha detto il presidente nazionale dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo parlando dal palco di piazza Duomo alla manifestazione per il 25 aprile.