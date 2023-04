25 aprile: Provenzano, 'non c'è Resistenza senza antifascismo'

25 aprile: Provenzano, 'non c'è Resistenza senza antifascism...

25 aprile: Provenzano, 'non c'è Resistenza senza antifascism...

25 aprile: Provenzano, 'non c'è Resistenza senza antifascism...

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Non c’è libertà, senza Liberazione. Non c’è Liberazione, senza Resistenza. Non c’è Resistenza, senza antifascismo. Buon 25 aprile, ora e sempre". Così su Twitter il responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzan...