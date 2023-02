27enne trovato morto in casa a Pesaro: segni di coltellate sul corpo

Orrore nelle Marche, dove un 27enne è stato trovato morto in casa a Pesaro con segni di coltellate sul corpo.

Pierpaolo Panzieri aveva ferite di arma da taglio sul torace e da quanto si apprende dai media i genitori sono in Questura per le Sit sul caso, ovvero le sommarie informazioni testimoniali. La notizia ha fatto il giro della comunità in poche ore, in una casa a schiera del centro quel ragazzo di 27 anni è stato trovato morto in casa e i media spiegano che il cadavere aveva segni di fendenti di arma da taglio al torace.

Morto con segni di coltellate sul corpo

Il corpo esanime del giovane è stato trovato dal fratello che, non vedendo Pierpaolo al lavoro, aveva chiamato la padrona di casa. Non c’erano chiavi di riserva perciò l’uomo ha sfondato la porta di ingresso dell’appartamento ed all’interno ha fatto la terribile scoperta: il cadavere del fratello “riverso sul pavimento e tanto sangue intorno”.

L’arrivo del 115 e della Squadra Mobile

Sono arrivati a razzo i vigili del fuoco e gli agenti della Squadra Mobile assieme al magistrato di turno, il sostituto procuratore di Pesaro, Silvia Cecchi.

Gli inquirenti stanno valutando gli elementi per escludere l’ipotesi di un suicidio “in favore di quella di omicidio. A quanto si è appreso, i genitori della vittima sono stati convocati in questura”, lo scrive Sky tg24.