3 polizze assicurative di cui non puoi fare a meno: casa, salute e previdenza

Allianz di Cesena guidata da Fantini Stefano da oltre 20 anni mette a disposizione un’estesa selezione di polizze assicurative con serietà e professionalità.

Le assicurazioni rappresentano un vero e proprio strumento di tutela: del patrimonio e dell’abitazione, dei mezzi di trasporto, della propria salute e così via. Simili contratti, infatti, garantiscono un risarcimento in denaro qualora l’oggetto del documento vada incontro a danni. Ciò vale sia per i beni materiali, sia per la persona in sé (per esempio in caso di infortunio invalidante).

Nello specifico, noi ci soffermeremo su tre tipologie di assicurazione: quelle relative alla casa, alla salute fisica e alla previdenza. Tre aspetti della vita che simboleggiano stabilità e sicurezza, tanto per te quanto per coloro che ti sono più cari. Le polizze in questione costituiscono un’autentica fonte di protezione, e possono essere personalizzate in base alle circostanze e alle esigenze.

Le assicurazioni di Allianz

Allianz di Cesena guidata da Fantini Stefano è un’agenzia che mette a disposizione un’estesa selezione di polizze assicurative: la compagnia si occupa di ambiti come gli immobili, la salute, le auto e le moto, gli investimenti e anche il mondo delle imprese. Il servizio offerto è vasto e trasversale, trasparente ed efficiente.

Lo staff può vantare un’esperienza molto longeva, che ha inizio più di 20 anni fa. Nel corso del tempo sono state individuate miriadi di soluzioni differenti, a seconda delle necessità e del singolo frangente. Le polizze sono rivolte non solo ai privati, ma anche alle aziende piccole, medie e grandi.

Gli uffici, appunto, si trovano a Cesena e sono conosciuti in tutto il territorio per la professionalità e la serietà del team dell’agenzia. Quest’ultima può essere contattata anche tramite telefono: sul sito web sono forniti dei numeri e ovviamente un indirizzo e-mail. Hai l’opportunità di richiedere un preventivo, oppure delle semplici informazioni, prima di stabilire quale assicurazione sia migliore per te.

Le assicurazioni sulla casa

Come già abbiamo accennato, tra le assicurazioni essenziali c’è quella sulla casa. Questo perché un appartamento è potenzialmente esposto a vari pericoli, tra cui:

gli incendi ;

; gli allagamenti ;

; altre calamità naturali (come i terremoti, le intemperie ecc.);

(come i terremoti, le intemperie ecc.); le fughe di gas ;

; il furto.

Andiamo con ordine. Un incendio è all’origine di danni gravi, e per porre rimedio sono spesso indispensabili ingenti somme di denaro. Da questo punto di vista una valida assicurazione aiuta tantissimo, perché – se si verifica l’evento temuto – si riceve una cifra adatta a coprire le spese per il restauro.

Capita anche che una dimora sia soggetta ad allagamento, per la rottura di una tubatura o per incidenti simili. Il problema peggiora se, oltre alla tua abitazione, viene colpita anche quella dei vicini: in questo caso bisogna fronteggiare uscite di denaro decisamente notevoli. Perché, allora, non sottoscrivere un contratto di assicurazione per limitare le perdite economiche?

La lista dei fattori di rischio comprende anche i sismi, le intemperie intense (come le grandinate), gli scoppi causati dalle fughe di gas. Senza dimenticare il furto domestico, che ti priva degli oggetti preziosi e che ha conseguenze negative per mobili, serrature e così via.

Un’assicurazione ad hoc prende in considerazione tutte queste eventualità. È contemplata, poi, la responsabilità civile: i danni provocati ai vicini da te o da un tuo familiare. Ci sono anche le polizze che supportano coloro che vivono con un cane o con un gatto, i quali inavvertitamente possono rovinare qualche bene materiale (mentre giocano o corrono).

Le assicurazioni sulla salute

Parlando delle assicurazioni più importanti, non possiamo non menzionare quelle sulla salute. Come funzionano esattamente?

Purtroppo, la quotidianità è piena di imprevisti: ci sono degli infortuni che determinano una condizione di invalidità o di non autosufficienza. I problemi che ne derivano sono diversi, a livello psicologico, fisico e anche economico.

Riflettiamo, ad esempio, su coloro che per un incidente non sono più in grado di lavorare e di portare il pane in tavola per la propria famiglia. Una buona polizza riduce le ripercussioni finanziarie, e sostiene tutti i membri del nucleo familiare almeno sotto questo aspetto. Lo stesso accade quando qualcuno della famiglia viene a mancare: oltre al dolore, può essere davvero difficile affrontare un’instabilità economica.

Le assicurazioni sulla salute, come quelle proposte dall’Allianz di Fantini Stefano, coprono anche le spese per interventi chirurgici, esami e analisi, terapie oncologiche. Abbracciano, insomma, le somme da pagare per esigenze mediche.

Le assicurazioni per la previdenza

Queste polizze a volte sono trascurate, ma in effetti sono fondamentali per il futuro dei figli e della famiglia in generale. L’obiettivo è mettere da parte un fondo, più o meno consistente, per l’avvenire: si crea, cioè, una rendita da aggiungere alla pensione per beneficiare di un tenore di vita migliore.

Molti optano per una vera e propria pensione integrativa, da utilizzare dopo l’età pensionabile. I vantaggi sono numerosi, e vanno da un’entrata regolare a una tassazione conveniente fino alla possibilità di tutelare i tuoi cari in ambito finanziario.