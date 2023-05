30 anni d'attività per il Centro di Ricerca e Sviluppo Unilever

Milano, 31 mag. (askanews) – Il cuore di un gigante nei beni di largo consumo come Unilever è ben radicato anche in Italia e in particolare nel centro di ricerca e sviluppo che sorge a Casalpusterlengo. Centro che proprio nel 2023, come sottolinea la Responsabile Centro Ricerca&Sviluppo Unilever Italia Serena Pezia, taglia lo storico traguardo dei 30 anni di attività:

“Il nostro centro di ricerca e sviluppo ha due anime: una che si occupa di sviluppare prodotti per l’igiene orale e l’altra produce innovazione per la pulizia e la disinfezione della casa. Al centro di tutti i nostri progetti c’è sempre il consumatore e la sua sicurezza. Innovare oggi da un lato significa proporre soluzioni completamente diverse che rispondano ai nuovi bisogni, dall’altro attualizzare prodotti storici e iconici come Cif crema, mantenendone l’efficacia e i tratti distintivi ma con materiali nuovi, che rispondano ai requisiti di sostenibilità ormai imprescindibili per una realtà come la nostra”.

Qui, 130 dipendenti che formano un team internazionale, sviluppano formule e i prodotti che entrano nelle case di milioni di consumatori in tutto il mondo. Nel team dedicato allo sviluppo di prodotti di Igiene Orale opera Matteo Barili, Manager Oral Care Unilever Italia:

“Il nostro motto principale è sempre stato: prevenire è meglio che curare. Qui puntiamo sulla costante analisi e il monitoraggio delle esigenze dei consumatori e del mercato, che si traduce in nuovi spazzolini, dentifrici e collutori e il packaging correlato. Oltre allo sviluppo del prodotto, facciamo test per valutarne l’efficacia, la qualità e la sicurezza”.

Studi che hanno portato Unilever a lanciare l’ultimo prodotto innovativo per l’igiene dentale e della bocca:

“La nuova linea Mentadent professional protect plus, che alla base ha una tecnologia avanzata, ma un principio semplice. Contiene minerali biocompatibili, dello stesso materiale di cui sono composti i denti, che nel tempo prolungano la vita e la longevità degli stessi”.

A contribuire allo sviluppo del centro Unilever, anche la divisione professionale Upro, che con formule innovative per la pulizia e l’igiene opera nel canale Professionale, nei settori della ristorazione, hospitality, lavanderie e uffici:

“Il segreto del nostro successo – spiega il Consumer Insight Lead Unilever Italia Sandro Annese – si basa su tre fattori principali: attenzione verso l’operatore professionale e la persona, verso la sicurezza del prodotto e nei confronti della sostenibilità ambientale del prodotto”

In meno di 3 anni di sperimentazione, UPro ha già raccolto riscontri positivi ed è riuscita a triplicare il proprio fatturato a livello globale.