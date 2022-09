300 cadaveri trovati in un antico convento in Galles: un centinaio sono di bambini

Il giallo storico che appassiona il Galles: sono stati trovati 300 cadaveri dentro un antico e misterioso convento: un centinaio sono di bambini

Giallo storico in Galles dove circa 300 cadaveri sono stati trovati in un antico convento, un centinaio di essi sono di bambini: la misteriosa ed inquietante scoperta è stata fatta da un team archeologico al lavoro ad Haverfordwest, nella contea di Pembrokeshire.

Quei resti scheletrici sono stati rinvenuti nell’area del convento di St Saviours da un team di archeologi incaricati di scavare intorno a un ex grande magazzino.

In un convento in Galles 300 cadaveri

La squadra parte e cerca indizi su quella misteriosa costruzione risalente a più di 600 anni fa e nota per aver ospitato un Convento domenicano. Indizi ce ne sono ma prove evidenti no, perciò appena acquisiti i magazzini il Pembrokeshire County Council aveva dato via libera agli scavi.

Forse vittime di una guerra medievale

E gli archeologi hanno trovato centinaia di scheletri umani, scoprendo “che un terzo di questi resti sono di bambini di età inferiore ai quattro anni”. Chi erano? Per gli studiosi forse vittime di una guerra medievale nella città seppellite poi sotto il convento. La zona era stata flagellata da conflitti per utti gli anni bui e i morti venivano ammassati sotto gli edifici religiosi. Gli scavi risalgono a febbraio e proseguiranno ancora almeno fino al gennaio prossimo.