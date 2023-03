Una donna russa di 38 anni ha deciso di lasciare suo marito, di 47 anni, con cui aveva messo su famiglia, per sposare il figliastro di soli 23 anni.

38enne lascia il marito per sposare il figliastro di 23 anni

Marina Balmasheva, di 38 anni, è una famosa influencer russa, che ha fatto scandalo per essersi innamorata del suo figliastro. La donna era sposata con Alexey Shavyrin, di 47 anni, con cui aveva messo su famiglia. La coppia, oltre a prendersi cura del piccolo Vladimir Shavyrin, che aveva 7 anni ed era nato dal precedente matrimonio dell’uomo, aveva adottato ben 5 bambini. Con il passare del tempo, matrigna e figliastro hanno legato sempre di più fino ad arrivare ad innamorarsi. Secondo i racconti, sembra che la relazione tra i due sia iniziata quando Marina era ancora sposata con Alexey e che sia stata proprio la scoperta del tradimento a farli separare definitivamente. “Il mio precedente matrimonio non era vita, ma una vera finzione” ha spiegato la donna. L’ex marito, e attuale suocero, non ha preso bene la situazione, per ovvi motivi.

La relazione tra la donna e il figliastro

Dopo la chiusura del matrimonio la relazione tra Marina e Vladimir ha spiccato il volo. I due hanno avuto due bambini. La donna parla spesso sui social del loro rapporto, riempiendo di complimenti il suo attuale marito. La sua scelta di vita è piuttosto bizzarra, per questo ha fatto scandalo e ha attirato moltissimi commenti. Le opinioni sono contrastanti, alcuni pensano sia stata una mossa negativa, altri pensando che abbia fatto bene a sentirsi libera di seguire il suo cuore.