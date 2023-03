3I: Calenda, 'ma uno normale? Cacciatori teste o inserzioni giornali'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Uno normale. Vi prego, uno normale. Assumete un head hunter. Mettete un’inserzione sul giornale. Chiedete agli amici e ai parenti…". Lo scrive in un tweet Carlo Calenda, leader di Azione, commentando la vicenda che ha portato il manager scelto dal ...

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – "Uno normale. Vi prego, uno normale. Assumete un head hunter. Mettete un’inserzione sul giornale. Chiedete agli amici e ai parenti…". Lo scrive in un tweet Carlo Calenda, leader di Azione, commentando la vicenda che ha portato il manager scelto dal governo per guidare la società per l’innovazione digitale di Inps, Istat e Inail a dimettersi.