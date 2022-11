4 consigli su come scegliere il portafoglio da uomo perfetto

Il portafoglio, chiamato anche portafogli, è un accessorio indispensabile, che ognuno di noi porta con sé ogni giorno, per custodire il denaro, le carte di credito, le carte fedeltà delle attività commerciali preferiti, e le foto dei propri cari. Esistono vari modelli di portafoglio, atti ad esprimere la personalità di chi li porta con sé. In alcuni casi, la scelta di un portafoglio di un noto brand o di un materiale pregiato può aiutare a trasmettere prestigio, benessere e solidità economica.

Quando si sceglie un portafogli da regalare si deve tenere presente sia l’estetica, sia la funzionalità, in relazione al destinatario del regalo. Può essere utile sapere quali cose verranno riposte dentro al portafoglio, per capire se scegliere un modello minimale o ricco di tasche e scomparti.

Mettiamo che il nostro desiderio sia regalare un bel portafoglio da uomo: quali sono, quindi, i parametri che vanno valutati per scegliere il regalo perfetto? Ecco alcuni consigli…

1. Scegliere colore e materiale del portafoglio da uomo

Partiamo dal colore: come veste l’uomo a cui vogliamo regalare il portafoglio? Preferisce i colori caldi o freddi? I colori pastello o quelli sobri? Quelli chiari o quelli scuri?

Dopo il colore, va subito fatta una scelta sul materiale. L’uomo o il ragazzo a cui vogliamo regalare il portafogli è ecologista? La vera pelle ha tra i suoi pregi la resistenza all’uso e l’impermeabilità, ma esistono alternative esteticamente apprezzabili in tessuto, in sintetico o in ecopelle.

2. Valutare forma, funzione e dimensione

Il ragazzo o uomo a cui vogliamo regalare il portafoglio dove lo tiene? Nella tasca posteriore dei pantaloni o dei jeans? Nella tasca davanti? In un marsupio o in una giacca? Questo ci dà delle informazioni per decidere per un portafoglio grande o piccolo. Inoltre, il nostro destinatario del regalo ama tenerci dentro molti oggetti, come ricevute o foto, oppure molte monete? In quel caso meglio scegliere un portafogli più capiente. Infine, ricordiamo che ci sono portafogli con apertura verticale oppure orizzontale: anche quello dipende dai gusti del nostro amico, parente o fidanzato.

Alcune ottime idee si trovano sul portale della MODIVO: https://modivo.it/c/uomini/accessori/portafogli

3. Scegliere tra classico ed elegante: portafoglio Bi-fold o Tri-fold?

Non tutti sanno che i modelli diversi di portafoglio hanno dei nomi tecnici, ma è utile sapere questi nomi quando ci si avvicina ad un acquisto.

Il modello di portafoglio da uomo bi-fold è quello più tradizionale, un evergreen, un vero classico. Ha due ante pieghevoli che ospitano le banconote e può essere corredato da ulteriori tasche per monete, carte di credito o carte fedeltà e documenti vari. I ragazzi e uomini che portano il portafogli in tasca preferiscono questo modello, più snello e minimale.

Il tri-fold è più adatto a chi tiene il portafogli in una giacca, ed è quindi più elegante. Ha tre ante, corredate da tasche, ed è quindi più capiente. Più adatto per un uomo piuttosto che per un ragazzo, può comunque andare bene per un giovane ambizioso e con un look formale.

4: Fare i conti col budget: quale fascia di prezzo?

Il prezzo è molto legato alla qualità. Dobbiamo decidere quanto vogliamo che duri il nostro regalo, quanto vogliamo che colui che lo riceverà lo usi e pensi a noi. I portafogli in pelle trattata riescono a durare, senza alterazioni, oltre un decennio. Si deve però considerare che i ragazzi giovani amano cambiare, e quindi va bene anche un portafogli meno durevole ma magari più originale.