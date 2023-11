4 novembre: Ascani, 'grazie a Forze Armate per impegno per pace e sicurezza'

4 novembre: Ascani, 'grazie a Forze Armate per impegno per pace e sicure...

4 novembre: Ascani, 'grazie a Forze Armate per impegno per pace e sicure...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Oggi onoriamo la dedizione e la professionalità delle donne e degli uomini delle Forze Armate. Grazie per il vostro impegno in Italia e nel mondo al servizio di pace e sicurezza". Lo scrive su Twitter Anna Ascani, deputata del Pd e vicepresidente della C...