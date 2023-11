4 novembre: Centinaio, 'attenzione e riconoscenza per Forze Armate'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Questa giornata di Festa nazionale ci dà l’occasione di rinnovare il ringraziamento alle nostre Forze Armate, che tengono alta la bandiera italiana e sono per noi motivo di orgoglio. Portatori di pace nei più difficili scenari internazionali, abili addestratori per le Forze di Polizia di Paesi ancora fragili, al fianco dei cittadini italiani per garantirne la sicurezza e aiutarli in caso di necessità: per questi e gli altri compiti che realizzano con efficienza e spirito di servizio, i nostri militari meritano l’attenzione e la riconoscenza delle Istituzioni e di tutto il Paese”. Lo afferma in una il senatore della Lega e vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.