4 novembre: Draghi, 'onoriamo militari che garantiscono sicurezza e libertà'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "Cento anni fa il Governo italiano scelse di seppellire il Milite ignoto all’Altare della Patria: una decisione presa per onorare le decine di migliaia di giovani soldati morti durante la Prima guerra mondiale. Fu una donna di umili origini a scegliere la salma tra quelle rese irriconoscibili dalla violenza cieca della guerra.

La madre di un suddito austro-ungarico, arruolatosi sotto falso nome nell’esercito italiano. Un soldato che aveva perso la sua identità diventò così simbolo dell’intero Paese. Oggi, ci stringiamo attorno alle Forze Armate nel ricordo di tutti i caduti. Onoriamo lo spirito di servizio con cui i militari garantiscono la nostra sicurezza e le nostre libertà". Lo afferma il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

"Lo hanno fatto -ricorda il premier- in Afghanistan e in molte altre parti del mondo, con professionalità, dedizione e capacità di dialogo.

E in Italia, nella campagna vaccinale contro il Covid-19. Ringrazio tutte le donne e gli uomini impegnati nel nostro Paese e all’estero. Vi siamo e vi sentiamo vicini. Oggi, come in passato, abbiamo bisogno del vostro coraggio e della vostra umanità”.