4 novembre, lo spot della Difesa per la Giornata delle Forze Armate

Roma, 26 ott. (askanews) – “Difendiamo la pace, ogni giorno”.

È il claim scelto per lo spot realizzato dal Ministero della Difesa in occasione del 4 Novembre 2023, “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”.

Il video è stato realizzato in modalità split screen: sulla sinistra appaiono immagini di vita quotidiana di cittadini e, sulla destra, una tipica giornata del personale delle Forze Armate, impegnate, ogni giorno, in Italia come all’estero.

“Oggi è un giorno di pace. Un giorno come tanti perché migliaia di donne e uomini si impegnano affinché nessuno mai possa portarci via la cosa più importante che abbiamo: la possibilità di vivere in un Paese pacifico, libero e sicuro. È questa la missione delle nostre Forze Armate: garantire che ogni giorno sia un giorno di pace. Difendiamo la pace, ogni giorno”, recita la voce fuori campo che accompagna il video in cui i protagonisti sono i militari italiani. Donne e uomini che servono il Paese con sacrificio, dedizione, passione, senso della dignità e dell’onore, spesso lontani dai loro affetti.

Le immagini raccontano le missioni dei militari dell’Esercito impegnati nell’Operazione “Strade Sicure” in diverse città italiane, lungo le principali stazioni ferroviarie e nella missione UNIFIL delle Nazioni Unite, oggi in corso nel sud del Libano; dei marinai impiegati a bordo delle navi della Marina Militare, sia in formazione con la portaerei Cavour che in navigazione nel mar Mediterraneo in attività operativa; del personale dell’Aeronautica Militare impegnato nell’attività di trasporto sanitario d’urgenza e nella difesa aerea, in Italia e in missioni all’estero.

Il video mostra, inoltre, il lavoro dei militari dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio per garantire sicurezza, serenità e vicinanza ai cittadini, come, ad esempio, l’impegno nell’emergenza alluvione in Emilia-Romagna. Poi, ci sono immagini degli uomini e donne della Guardia di Finanza quotidianamente impegnati per contrastare la criminalità e le attività illecite dei narcotrafficanti nelle città, nei mari e negli aeroporti.