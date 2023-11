4 novembre: Richetti, 'Forze Armate garanzia di sicurezza, coraggio e fedeltà'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "La Giornata delle Forze Armate e dell'Unità nazionale ci riporta alla mente il sacrificio dei tanti che, anche pagando con la propria vita, costruirono una Nazione unita, fiera e libera. Oggi, lo stesso spirito di abnegazione lo ritroviamo nel quotidiano operato di quelle donne e quegli uomini che, in Italia come nel mondo, compiono il proprio dovere nel solco dei valori della Costituzione e della Repubblica. Auguri alle nostre Forze Armate, da sempre garanzia di sicurezza, coraggio e fedeltà al Paese". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati e capogruppo in commissione Difesa.