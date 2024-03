40° IRCCS Fond. G.B.Bietti, prof. Stirpe: traguardo importante

Roma, 4 mar. (askanews) – “E’ un traguardo importante. Quello che nel nostro IRCCS facciamo è portare la ricerca all’avanguardia nelle cure di tutti i giorni. Questo primo anno di convenzione con la Regione Lazio è un punto di partenza importante: continueremo a contribuire ad incrementare le attività assistenziali del SSN. La Fondazione Bietti è certa di poter svolgere un ruolo nell’abbattimento di liste di attesa, non solo per le patologie di maggiore complessità per le quali possiede una forte referenzialità ma anche per le chirurgie più routinarie che purtroppo patiscono importanti ritardi ancora oggi”.

Lo ha affermato il Professor Mario Stirpe, Presidente e fondatore della Fondazione Bietti, in occasione dell’evento di celebrazione per i 40 anni dell’IRCCS Fondazione G.B.Bietti.