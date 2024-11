42 TFF, il direttore Giulio Base: pronti per buon cinema e tante star

Torino, 22 nov. (askanews) – “Dobbiamo aspettarci del buon cinema. Questa è la cosa principale a cui mi sono dedicato negli ultimi sei mesi di proiezioni, visionando le oltre seimila opere presentate. E poi certamente tanta luce, perché le stelle danno luce e quindi ci auguriamo che il festival possa venire inaugurato dalla luce di queste numerose stelle, che vengono ciascuna a presentare il proprio film”: così il regista Giulio Base, nuovo direttore del Torino Film Festival (TFF), arrivando sul red carpet al Teatro Regio per dare il via alla 42esima edizione della kermesse.

Tante le star attese. Apertura in grande stile con il regista Ron Howard, arrivato in città per presentare il nuovo film, “Eden”, che inaugura questa edizione. Prima del film, Ron Howard riceverà sul palco la Stella della Mole, così come anche altri ospiti del festival: Giancarlo Giannini, Rosario Dawson e Matthew Broderick.

Un’apertura all’insegna del glamour e della mondanità, in sala e prima a sfilare sul red carpet, tante celebrities italiane e internazionali, una su tutte la moglie di Broderick Sarah Jessica Parker, la celebre Carrie di “Sex and the City”.