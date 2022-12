Tamara Zlatkovic, una donna di 46 anni originaria dell’Est Europa, è scomparsa la scorsa settimana da Milano.

La donna si era appena trasferita e stava alloggiando in un hotel.

46enne scompare a Milano: non si hanno notizie da una settimana

Tamara Zlatkovic, 46enne originaria dell’Est Europa, è scomparsa nel nulla da una settimana. La donna è sparita dal 13 dicembre e non si hanno più sue notizie. È nata a a Niš, Serbia ma risulta residente a Venezia, con passaporto ceco.

Le ultime tracce si fermano in un hotel della zona Nord di Milano, poi più nulla. Tamara si era trasferita a Milano ad inizio dicembre e stava cercando un appartamento, mentre alloggiava in un hotel. Nella serata del 13 dicembre ha contattato per l’ultima volta genitori e amici, poi non si è saputo più nulla. Il giorno dopo le cose sono cambiate, perché nessuno è più riuscito a contattarla e il suo telefono risulta spento.

Le ricerche continuano

Sulle sue tracce i genitori, che temono per lei anche per via della sua patologia. La donna è diabetica e avrebbe bisogno di cure costanti. Hanno poche informazioni a disposizione, non erano neppure a conoscenza del nome dell’hotel in cui alloggiava e non conoscono i suoi spostamenti o i suoi programmi. Anche le due ambasciate di riferimento stanno lavorando per trovare la donna. Chi avesse dati o si imbattesse in Tamara può contattare la famiglia al numero telefonico 3665800362.