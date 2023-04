46enne si suicida: era vittima di violenze dal compagno

Si suicida per le violenze del compagno e dopo aver perso la custodia dei figli: Sabrina è stata trovata senza vita all’età di 46 anni.

Donna di 46 anni si suicida dopo i maltrattamenti subiti

Sabrina stava soffrendo molto: «Voglio che le mie “scarpette rosse” non restino ancora inascoltate». Era il messaggio che Sabrina Dell’Agostino, 46 anni, aveva scritto al pubblico ministero, sottolineando per l’ennesima di essere vittima della violenza del marito.

Addirittura, nell’ottobre del 2020 era arrivata a simulare un suicidio togliendosi la vita con il gas. Ma dopo quell’episodio la donna era stata sottoposta a una misura restrittiva e indagata per tentato duplice omicidio nei confronti dei figli, per i quali perse la custodia.

Nel maggio del 2022 purtroppo il suicidio divenne reale: la 46enne venne trovata morta impiccata nella sua cantina di Ardenno, in provincia di Sondrio.

L’accusa nei confronti del compagno

Ora la Procura di Sondrio ha chiuso le indagini a carico dell’ex compagno della donna, giudicato responsabile delle violenze che era costretta a subire la 46enne. I magistrati hanno chiesto il rinvio a giudizio per il 55enne Marco Piccagnoni, con l’accusa di reato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking.

L’avvocato Valentina Baruffi ha sempre sostenuto la vittima, e avrebbe voluto che l’uomo venisse giudicato anche in quanto responsabile della morte della compagna. Il legale ha spiegato che, nonostante le richieste di aiuto, la donna non è stata ascoltata, e ha deciso di togliersi la vita un anno fa.