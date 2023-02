48enne disabile trovata morta in casa con dei lividi: fermata la coinquilina

Una 48enne disabile è stata trovata morta in casa.

La donna presentava lividi su varie parti del corpo. È stata fermata la coinquilina, anche lei disabile.

Il 16 febbraio, a Onelli di Cascia, in provincia di Perugia la badante delle due donne ha scoperto il corpo senza vita della 48enne. Dalle indagini della Procura di Spoleto si apprende che è stata indagata una persona per maltrattamenti.

La donna deceduta aveva lividi su varie parti del corpo. In casa c’erano, inoltre, macchie di sangue.

Questi e altri indizi hanno portato gli inquirenti ad effettuare ulteriori accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Lividi e ferite anche sul corpo della convivente

Insieme alla vittima viveva una donna disabile con disturbi psichiatrici. Anche sul corpo della convivente c’erano dei lividi. Nessuna delle due donne era proprietaria della casa in cui vivevano. Tra le due non c’era un legame di parentela.

Le donne ricevevano assistenza da una badante.

Quest’ultima ha chiamato il 118 verso le 11:00 dicendo che la 48enne aveva avuto un malore.

L’intervento dell’ambulanza

Una delle infermiere arrivata in ambulanza ha capito che le condizioni della 48enne erano piuttosto gravi e ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Per la donna, però non c’era più niente da fare.

A notare le ferite e i lividi sul corpo della vittima e dell’altra donna sono stati gli operatori del 118.

La Procura di Spoleto sta indagando per accertare le cause del decesso. A tal fine è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima. Si sta cercando, inoltre, di capire in che modo si sia ferita l’altra donna, convivente della 48enne.

