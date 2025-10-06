50 milioni di ospiti per le prime montagne russe d'Italia

Peschiera, 6 ott. (askanews) – Cinquanta milioni di ospiti in 40 anni: sono i numeri della prima montagna russa permanente installata in Italia: Shaman, ospitata dal 1985 a Gardaland. L’attrazione, sulla quale si corre a 70 km orari, si affrontano cure di 180 gradi, giri della morte, avvitamenti e anche un’elica a 360, ha raggiunto questo traguardo in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di apertura del parco a tema sul lago di Garda, che si sta anche preparando ai festeggiamenti per Halloween.