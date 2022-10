Cena da Sorbillo con prezzi alle stelle, nasce la polemica su Tik Tok: "51 euro sul conto per 3 pizze. Ma è oro?". Tantissimi i commenti degli users

La pizza di Sorbillo è la protagonista di una nuova polemica sui social. Il video denuncia di una donna che è andata a cena nel noto ristorante sul lungomare di Napoli è diventato virale su Tik Tok e sta raccogliendo centinaia di commenti.

Il problema? Il prezzo, secondo la donna, esagerato delle pizze.

Un dibattito simile è andato in scena anche a Porta a Porta che ha visto Flavio Briatore coinvolto in un’accesa discussione con Gino Sorbillo sul prezzo della pizza. Sul caso Briatore-Sorbillo era intervenuto anche Iginio Massari.

“Siamo andati a mangiare una pizza da Sorbillo ma abbiamo pagato 51 euro per 3 pizze. Ma è oro?”. La donna ha denunciato, con tanto di scontrino, il conto salato che le è stato presentato a fine cena.

“Siamo andati a mangiare una pizza da Sorbillo – ha continuato la tiktoker – ti sei preso 51 euro per 3 pizze, una bottiglia d’acqua e una birretta piccola”.

La donna, mostra anche lo scontrino sul quale si vede 7,50 euro di coperto (2,50 euro a testa), 12,80 euro per una diavola, due margherite da 7,90 euro l’una (per un totale di 15,80 euro), una birra ambrata da 7 euro e un’acqua San Pellegrino dal costo di 2,70 euro per un totale di 51,30 euro.

Polemica Sorbillo su Tik Tok: i commenti

Il video ha ricevuto tantissimi commenti e visualizzazioni su Tik Tok. Alcuni utenti danno ragione alla donna mentre altri non reputano eccessivo lo scontrino tenendo in considerazione la posizione del ristorante sul Lungomare e l’aumenti dei costi.

“Ma tutto a posto? Ma cosa è oro? – dice la donna in chiusura del video – “Mai più perché la pizza a Napoli la fanno buona tutti”.

