5G, De Fina (Italtel): 'Pnrr è stimolo per sviluppo reti e traino domanda'

(Adnkronos) – "Il Pnrr rappresenta uno stimolo per lo sviluppo delle reti, operando al contempo come traino della domanda. Le missioni legate alla trasformazione digitale richiedono servizi evoluti 5G con applicazione in diversi capitoli del Piano, dal Monitoraggio digitale delle Reti Idriche alla digitalizzazione dei processi nei sistemi portuali e aeroportuali e nelle Strutture Ospedaliere". A sottolinearlo è stata Silvia De Fina, Head of 5G Engineering and Business Development di Italtel, parlando a "5G Italy"

De Fina ha rilevato che "l'applicazione della tecnologia Open Ran, che punta a aumentare il livello di standardizzazione e disaggregazione delle architetture di rete 5G, ha effetti già visibili in termini di apertura di questo mercato ad una comunità molto più vasta di attori, con ricadute in termini di riduzione dei costi e di innovazione".

"Italtel gioca un ruolo chiave come integratore di sistemi complessi e multivendor, a fianco degli operatori in questa fase cruciale di evoluzione. Siamo impegnati per farci carico del tema interoperabilità e crediamo che il nostro essere azienda Italiana costituisca un elemento a garanzia di questo requisito, sempre più centrale nel mondo delle reti e in particolare del 5G" ha aggiunto la manager.