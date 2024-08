63 mila visitatori per tappa Tokyo tour nave Vespucci, 25 mila le visite a bordo

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – Circa 63 mila giapponesi hanno visitato il villaggio Italia di Tokyo e in quasi 25 mila sono saliti a bordo della Nave Amerigo Vespucci. E' quanto sottolinea Difesa servizi la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporto tutte le fase dell'iniziativa. Oggi si è svolta alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, dell’Ammiraglio di Squadra Antonio Natale comandante delle scuole della Marina Militare e di Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi la cerimonia conclusiva della tappa di Tokyo del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Villaggio Italia, l’Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale delle Eccellenze Italiane che accompagna lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare nei principali porti dei cinque continenti.

Nel corso della cerimonia, collegato da Canberra, è intervenuto l’Ambasciatore d’Italia in Australia Paolo Crudele per il passaggio di testimone in vista della prossima tappa a Darwin (4-7 ottobre) nella quale Nave Amerigo Vespucci sarà affiancata dal Villaggio Italia. Al termine della cerimonia il Vespucci ha lasciato il porto di Tokyo diretta verso le Filippine dove si fermerà prima di raggiungere l’Australia. "Il Tour Mondiale di Nave Vespucci e il Villaggio Italia, in concomitanza alla presenza in Giappone del Carrier Strike Group con la portaerei Cavour, hanno portato in Giappone un pezzo d’Italia dell'arte, della cultura e soprattutto dell’eccellenza della nostra tecnologia e della nostra Difesa. Abbiamo rafforzato il nostro legame con il Giappone rafforzando la cooperazione nello strategico settore della Difesa", sottolinea il ministro della Difesa Guido Crosetto in visita a Tokyo.

"Abbiamo registrato un'affluenza imponente in termini assoluti: sono circa 63.000 i giapponesi che hanno visitato il Villaggio Italia di Tokyo e quasi 25.000 quelli saliti a bordo di Nave Amerigo Vespucci. Siamo, altrettanto, soddisfatti per le relazioni istituzionali, economiche, scientifiche e sociali che si sono consolidate nonché del grande e generale sentimento di apprezzamento che è stato rivolto all'iniziativa: 40 gli eventi in palinsesto, tutti rigorosamente sold out e tutti unanimemente apprezzati, dagli operatori di settore come dal grande pubblico". rileva Luca Andreoli, l'ad di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

Grande seguito dell’iniziativa anche sui social dove sui sei canali dedicati al Tour Vespucci (Facebook, Instagram, Tik Tok, LinkedIn, X e Youtube) i contenuti pubblicati hanno ottenuto oltre 65milioni di visualizzazioni con 8,5milioni di interazioni, mentre oltre 40mila sono stati i contributi generati in tutto il mondo dagli utenti della Rete: la parola citata maggiormente dagli utenti italiani è “orgoglio”, da quelli giapponesi “bravo”. Grande attenzione anche da parte dei media nipponici, incluse tutte le principali reti televisive che hanno seguito la presenza del Vespucci e del Villaggio Italia a Tokyo.

Quaranta sono gli eventi e 90 le ore di show che hanno animato popolato il palinsesto del Villaggio Italia di Tokyo facendo registrare il tutto esaurito: dalle sessioni di wine tasting e show cooking alle esibizioni musicali della Banda della Marina Militare, il concerto a cura dalla Italian Opera Academy del Maestro Muti realizzato nell’ambito delle attività sostenute del Ministero del Turismo ed Enit, il concerto dell’Accademia Teatro alla Scala e dell’artista Serena Autieri. Tra le Eccellenze in mostra al Villaggio “La Cappella degli Scrovegni. Una storia contemporanea”, esperienza filmica multimediale ideata e realizzata da Magister Art in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Hanno riscontrato tanto interesse anche in Giappone per l’opera in bronzo “La David” realizzata dall’artista Jago per il tour mondiale del Vespucci, per il grande cinema italiano in collaborazione con la Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia, la mostra "Italia Geniale" dedicata alla storia del design italiano, organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e curata dall’ADI Design Museum e, infine, per l’esposizione delle Torce olimpiche realizzata con il supporto del Coni. Significativo apprezzamento per anche per i vini portati in Giappone da Regione Piemonte insieme al Consorzio Piemonte Land of Wine in collaborazione con Ice e con Vinitaly, in occasione del decennale del riconoscimento Unesco di Langhe-Roero e Monferrato.

“I risultati di Tokyo ci confermano che questa formula funziona e che l'intuizione del Ministro Crosetto di realizzare un mini expo itinerante al seguito del Vespucci, non solo valorizza la nave come speciale ambasciatore del made in Italy, ma è uno straordinario strumento che consente di avvicinare i popoli; il Villaggio Italia, quale grande contenitore e poliedrica piattaforma per promuovere le eccellenze italiane a cura degli 11 ministeri sostenitori dell'impresa, è un progetto valido, efficace, unico nell'attrarre l'interesse e la curiosità dei popoli e dei Paesi che si visitano. Come italiani siamo grati al popolo giapponese per questa accoglienza, ai cittadini di Tokyo per il calore e l'entusiasmo che ci hanno regalato e per quel sorriso che non mancheremo di portare con noi nel cuore” commenta Andreoli che ha aggiunto "un grazie speciale all’equipaggio di nave Amerigo Vespucci e al suo Comandante Lai, per averci fatto sentire sempre graditi ospiti, anche dopo lunghe navigazioni come quella impegnativa che li ha portati qui da Honolulu e per l’accoglienza che ci ha sempre assicurato, a noi come al popolo giapponese. Un grazie all'Ambasciatore De Benedetti e alla sua squadra, per il determinante supporto e per la preziosa operatività".

Profonda gratitudine alla Port autority di Tokyo e alle autorità locali, aggiunge, "per l'impegno e la flessibilità con cui ci hanno garantito il necessario sostegno. Ed, infine, la mia personale gratitudine a tutti gli oltre 800 lavoratori diretti, compresi i 135 italiani presenti a Tokyo, che hanno contribuito allo straordinario esito di questo evento. Un team speciale: un eccellenza capace di dare corpo e sostanza ad un idea innovativa ma assolutamente complessa da realizzare. Arigatò Tokyo e arrivederci a Darwin, il 4 ottobre prossimo, al Villaggio Italia australiano".

“Il Vespucci è un messaggero della cultura, delle tradizioni, dei valori e delle eccellenze italiane nel mondo e l’accoglienza che ha ricevuto qui in Giappone, con un calore e un entusiasmo che hanno superato ogni aspettativa, è la dimostrazione tangibile del profondo legame che unisce i nostri Paesi e i nostri popoli. Questa tappa del Giro del Mondo, insieme al Villaggio Italia, ha segnato nel modo più significativo l’inizio della “nuova era” nelle relazioni tra Italia e Giappone avviata nel gennaio 2023 dai Primi Ministri Giorgia Meloni e Fumio Kishida” sottolinea l’Ambasciatore d’Italia a Tokyo, Luigi Benedetti.

“Ringrazio tutti coloro i quali hanno contribuito all’ottima riuscita del villaggio Italia a Tokyo, dal Ministero della difesa ai 9 ministeri e 2 dipartimenti della Presidenza del consiglio che hanno dato il loro supporto e a Difesa Servizi, un momento indimenticabile. Ringrazio soprattutto il comandante Lai, Comandante di nave Vespucci, il suo equipaggio e gli allievi: siete voi che avete reso possibile tutto questo” aggiunge l’Ammiraglio di Squadra Antonio Natale Comandante delle scuole della Marina Militare. Al progetto del Villaggio Italia partecipano oltre al Ministero della Difesa, che ha fortemente voluto l’iniziativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani – il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo. Il progetto Villaggio Italia è una produzione di Difesa Servizi spa e Ninetynine.