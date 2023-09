Una donna di 68 anni è stata investita e uccisa sulle strisce pedonali nel Milanese. L’incidente si è verificato questa mattina, 22 settembre, intorno alle ore 7.

68enne travolta sulle strisce pedonali morta sul colpo nel Milanese

Una donna di 68 anni è stata travolta e uccisa sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 22 settembre, intorno alle 7, a Vermezzo con Zelo, nel Milanese. Si tratta dell’ennesima vittima di un incidente stradale nell’area di Milano dall’inizio dell’anno. Il conducente si è fermato a soccorrere la donna, che purtroppo è morta sul colpo a causa del forte impatto. Sul caso indagano i carabinieri di Abbiategrasso, per riuscire a ricostruire la dinamica.

68enne travolta sulle strisce pedonali: le cause dell’incidente

Per il momento non è possibile sapere con certezza se le cattive condizioni del meteo possano aver scatenato questa terribile tragedia o se ci sia stata una componente di velocità eccessiva. I carabinieri stanno indagando per ottenere maggiori risposte, mentre i rilievi sono ancora in corso. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi incidenti mortali a Milano e provincia. La sicurezza stradale è un argomento molto attuale, di cui si sta discutendo a causa dei troppi incidenti che si stanno verificando.