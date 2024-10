7 ottobre, commemorazione a Roma: "Un massacro, ora liberare ostaggi"

Roma, 7 ott. (askanews) - "Una giornata importante per tutte le comunità italiane, oggi ricordiamo i tragici avvenimenti del 7 ottobre dello scorso anno e li ricordiamo in tutta Italia, dalla cerimonia nazionale in corso di svolgimento alla sinagoga centrale di Roma ma anche in tutte le altre citt...

Roma, 7 ott. (askanews) – “Una giornata importante per tutte le comunità italiane, oggi ricordiamo i tragici avvenimenti del 7 ottobre dello scorso anno e li ricordiamo in tutta Italia, dalla cerimonia nazionale in corso di svolgimento alla sinagoga centrale di Roma ma anche in tutte le altre città”. Così Dario Disegni, rabbino della Comunità ebraica di Torino, a Roma per la commemorazione nazionale dell’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, in cui morirono 1200 israeliani e oltre 250 furono rapiti.

“In particolare lo faremo anche nella nostra città a Torino questa sera alle 19:30, in cui ci raccoglieremo in preghiera per commemorare tutte le persone che sono state assassinate nel corso di questo orrendo massacro e per invocare anche la liberazione di tutti gli ostaggi che sono detenuti in condizioni inimmaginabili nei tunnel dei terroristi da un anno a questa parte e soprattutto per pregare perché il nuovo anno ebraico che cominciato due giorni fa sia veramente un avvenire di pace e serenità per Israele e per tutti i popoli della Terra”.