7 ottobre: "La voce di Israele", il docu di Claudia Conte e Kkl Italia

Roma, 5 ott. (askanews) - Ad un anno dall'attacco terroristico di Hamas che ha sconvolto Israele e il mondo intero, KKL Italia (la delegazione italiana del Keren Kayemeth LeIsrael, Fondo Nazionale Ebraico per l'Ambiente) presenta "La Voce di Israele", documentario ideato e diretto dalla giornalista ...

Roma, 5 ott. (askanews) – Ad un anno dall’attacco terroristico di Hamas che ha sconvolto Israele e il mondo intero, KKL Italia (la delegazione italiana del Keren Kayemeth LeIsrael, Fondo Nazionale Ebraico per l’Ambiente) presenta “La Voce di Israele”, documentario ideato e diretto dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte che intende raccontare le storie delle vittime e degli ostaggi e sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti devastanti di quella tragedia.

Claudia Conte, durante il Viaggio di Solidarietà a supporto delle comunità colpite, organizzato dal KKL Italia nei luoghi dell’attentato, ha raccolto le testimonianze dei familiari delle vittime, di chi ha ancora parenti e amici nei tunnel del terrore a Gaza e di chi è ancora vivo solo per fatalità, in una potente narrazione della forza e della resilienza del popolo israeliano e del suo spirito di sopravvivenza.

Per Claudia Conte, “La Voce di Israele” non è solo un racconto commovente degli eventi tragici del 7 ottobre 2023, ma rappresenta un’iniziativa di grande impatto emotivo che punta a stimolare confronto e riflessioni sulla necessità di un futuro di pace.”

Il documentario mette in luce anche gli sforzi concreti del KKL, da sempre in prima linea nel supporto alla popolazione e nello sviluppo del territorio israeliano. L’obiettivo ora è anche la rinascita delle comunità colpite ripristinando i territori distrutti dalla devastazione come Holit, un piccolo kibbutz vicino alla striscia di Gaza da sempre meta di molte comunità italiane.