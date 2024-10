7 ottobre, le commemorazioni nel luogo del festival Nova

Reim (Israele), 7 ott. (askanews) - Una folla commossa ha partecipato alle commemorazioni nel luogo in cui un anno fa un festival musicale pieno di giovani, si trasformò in una strage. Il 7 ottobre 2023 i militanti di Hamas attaccarono Israele, i kibbutz e l'evento musicale in scena a Reim, solo qu...

Reim (Israele), 7 ott. (askanews) – Una folla commossa ha partecipato alle commemorazioni nel luogo in cui un anno fa un festival musicale pieno di giovani, si trasformò in una strage. Il 7 ottobre 2023 i militanti di Hamas attaccarono Israele, i kibbutz e l’evento musicale in scena a Reim, solo qui vennero uccise 370 persone. A ricordarle prima la musica, come quel giorno e poi un minuto di silenzio nell’ora in cui venne sferrato l’attacco. Presente anche il presidente israeliano Isaac Herzog.

“Questa è una cicatrice per l’umanità. È una cicatrice sulla faccia della Terra. Dobbiamo fare tutto il possibile, in tutti i modi e con tutti i mezzi, per riportare indietro i nostri ostaggi che si trovano nei tunnel e nei sotterranei di Gaza – ha detto – E il mondo deve rendersi conto e capire che per cambiare il corso della storia e portare la pace e un futuro migliore nella regione, deve sostenere Israele nella sua battaglia contro i suoi nemici. Stiamo combattendo la battaglia del mondo libero”.