70 anni di Elisabetta II sul trono, i sudditi celebrano

Roma, 3 feb. (askanews) – La sovrana più longeva di tutti i regnanti della storia della Gran Bretagna: il 6 febbraio Elisabetta II sarà regina da 70 anni. In quella data nel 1952 moriva infatti il padre, re Giorgio VI, lasciandole il timone di un paese che aveva vinto la guerra ma perso la supremazia imperiale, profondamente cambiato dal conflitto. Settanta anni dopo la Gran Bretagna è ancora più profondamente mutata, ma i cittadini continuano a vedere Elisabetta come l’incarnazione della stabilità.

“Non sono davvero una monarchica, per cultura e famiglia vengo dal nord e ho anche sangue irlandese. A volte sento di avere il piede in due staffe, ma direi che vuol dire qualcosa, per tutti” dice Helen Chadwick, una pensionata.

“La regina è molto popolare” dice John Paul, “persone di tre generazioni ora si sentono collegate grazie a lei, è un fattore unificante per tutto il Regno e poi è un giorno festivo cosa sempre gradita”.

“Credo che ci sia molto lavoro da fare” dice David Newell, un insegnante “e credo ci sia la possibilità di farlo. No, io non abolirei la monarchia, ma ci sono cose da cambiare”.

“E’ quello che ci fa grandi, perché alla fine abbiamo ancora un sovrano, una famiglia reale e soprattutto la regina, mentre la politica va per conto suo” dice Ann Stack, ex militare.

“Sì” concorda il marito Bill, “è importante che sia al di sopra delle parti, che resti apolitica. Il mondo va avanti ma lei è una costante”.

“Assolutamente, e piena di dignità”.