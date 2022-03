8 marzo: Carfagna, 'ci ispirano coraggiose donne ucraine'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "Questo non è un 8 marzo qualunque, ma diverso da tutti quelli che la mia generazione ha vissuto, perché lo viviamo con l'incubo di un conflitto armato alle porte dell'Europa. Le donne che ci ispirano sono le coraggiose ucraine, quelle che tentano di fuggire per cercare salvezza e libertà per se stesse e per i loro figli e quelle che rimangono in patria per sostenere la resistenza contro l'invasione russa.

Io credo che mai come quest'anno l'8 marzo dimostri e testimoni la forza delle donne". Così la ministra per il Sud Mara Carfagna lasciando Palazzo Chigi dopo la riunione del Cite.