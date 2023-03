8 marzo: comandante forze Kiev elogia donne ucraine

Kiev, 8 mar. (Adnkronos) - Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhnyi ha ha elogiato le donne ucraine per il loro "inestimabile contributo alla vittoria sull'aggressore russo" in occasione dell'8 marzo. "Una madre che ogni secondo chiede a Dio protezio...

Kiev, 8 mar. (Adnkronos) – Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhnyi ha ha elogiato le donne ucraine per il loro "inestimabile contributo alla vittoria sull'aggressore russo" in occasione dell'8 marzo.

"Una madre che ogni secondo chiede a Dio protezione per suo figlio – ha scritto su Facebook – Una moglie che aspetta a casa. Una figlia che è orgogliosa dei suoi genitori ed è diventata per loro un sostegno affidabile. Ogni giorno dai un contributo inestimabile alla nostra vittoria. Ciascuno sul proprio fronte. Grato per la dedizione in prima linea e per l'affidabile retroguardia".