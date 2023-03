Home > Askanews > 8 marzo, da Atene a Tokyo le donne in piazza nel mondo 8 marzo, da Atene a Tokyo le donne in piazza nel mondo

Milano, 8 mar. (askanews) – Atene, Tokyo, Marsiglia, Parigi, Bichkek in Kirghizistan, Lahore in Pakistan, Mazar-I-Sharif in Afghanistan: in tutto il mondo migliaia di persone sono scese in piazza per celebrare la Giornata internazionale delle donne, una ricorrenza di riflessione e lotta, nel nome dei diritti e della libertà.

