8 marzo: De Luca (Consulenti lavoro), 'competenze e specializzazione sempre più centrali'

Roma, 7 mar. (Labitalia) – "Siamo di fronte a un mercato del lavoro in profondo cambiamento anche rispetto alle professionalità che le imprese cercano per intercettare la ripartenza in questa fase di grande incertezza. I dati dell’indagine confermano la spendibilità di profili specializzati e tecnici, per i quali più del genere conta la competenza, nella ricerca di nuovi contratti".

E' quanto ha affermato Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi consulenti del lavoro, commentando il dossier 'Donne e lavoro: ancora lontana la ripresa occupazionale', realizzato da Fondazione studi consulenti del lavoro.

E proprio per aumentare le possibilità di conoscere diritti e opportunità, Fondazione studi consulenti del lavoro dedica alle donne uno spazio importante nel nuovo canale youtube della web tv di categoria, che l’8 marzo avvia le proprie attività.

In occasione della ricorrenza, sarà pubblicata una playlist “speciale 8 marzo”: un “bouquet” di contenuti per omaggiare le donne con suggerimenti su come essere autonome, indipendenti e autodeterminate.