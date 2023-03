8 marzo: domani Intergruppo donne Camera a camminata notturna a Roma

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Domani una delegazione dell’Intergruppo della Camera dei deputati per le donne, i diritti e le pari opportunità, coordinato da Laura Boldrini, parteciperà alla camminata notturna a Roma, con partenza alle 20 da piazza dei Condottieri, realizzata dall’associazione Donnexstrada per rivendicare il diritto alla libertà di ognuna di noi.

"Libere di scegliere cosa indossare, dove andare, a che ora rincasare. Libere di vivere senza aver paura per la propria incolumità. Le statistiche degli ultimi anni -si legge in una nota dell'Intergruppo- sono allarmanti: più di 8 donne su 10 hanno subito molestie in strada almeno una volta nella vita. Le molestie troppo spesso si trasformano in forme di violenza ancora più gravi e confermano che questa piaga culturale -la tendenza dell’uomo a imporsi sulla donna con l’utilizzo della forza- è ancora difficile da sconfiggere".

"Ecco perché, in occasione dell’8 marzo, è importante -conclude la nota- porre l’accento su questo tema. Perché la libertà formale di ogni donna si traduca in sostanza, nella vita di tutti i giorni”.