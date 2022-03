8 Marzo, Giorgia Meloni spiega la sua accezione di “patriota”

Roma, 8 mar. (askanews) – “Per me patriota significa non guardare solamente al proprio interesse, per me patriota è chiunque non si chiude nel suo guscio, chiunque si ponga il problema, mentre fa del bene per sé stesso, per le persone che ama, per la propria famiglia, per guardare anche un po’ al cerchio più largo. Per me patriota è chi fa la raccolta differenziata, chi dice no a qualsiasi forma di non rispetto del senso civico, chi sceglie di non alimentare le mafie comprando una borsa contraffatta, di chi sceglie, nei gesti più semplici, di occuparsi di ciò che sta lasciando dopo di sé”.

Con queste parole la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha spiegato la sua accezione di patriota durante l’inaugurazione della mostra “Patriote d’Italia”, con la quale il Dipartimento Pari opportunità e Famiglia di FdI ha voluto celebrare la ricorrenza dell 8 marzo ricordando alcune delle tante donne che, in ambiti diversi, hanno contribuito a fare la nostra nazione.

“Noi siamo in un tempo nel quale si rischia di guardare solo al ‘qui e ora’ e invece i patrioti sono quelli che si pongono il problema della generazione che viene dopo – ha proseguito Meloni -.

Raccontare queste donne significa raccontare che quello che noi abbiamo non è piovuto dal cielo, che quello che noi abbiamo qualcuno l ha costruito, qualcuno si è sacrificato perché noi potessimo averlo oggi e questo ci dà la dimensione della catena. Per cui sicuramente il nostro pensiero non può che andare oggi a dei patrioti che stanno su un altro fronte, come lei citava, quello dell Ucraina e anche sul tema dell aggrssione russa all Ucraina noi vediamo tante donne che sono il simbolo, come sempre, di queste tragedie, del coraggio, dell abnegazione”.