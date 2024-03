8 marzo, Meloni: continuiamo a lavorare per pari libertà delle donne

Pordenone, 8 mar. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Teatro Verdi di Pordenone in occasione della firma dell'accordo per lo Sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Fiuli-Venezia Giulia, ha fatto gli auguri alle donne per l'8 marzo. "Grazie all...