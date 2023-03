8 marzo, Meloni: tetto cristallo si rompe dimostrando capacità

Roma, 7 mar. (askanews) – “Il ‘tetto di cristallo’ non si rompe arrivandoci ma dimostrando che si può fare molto bene. Questo è il mio personale impegno per tutte le donne italiane”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’8 marzo alla Sala delle donne a Montecitorio.

Meloni ha voluto dare un suo personale messaggio di incoraggiamento a tutte le donne: “il punto non è quale sia il ruolo che gli altri hanno deciso per te, il punto è se tu lo accetti, questo deve fare la differenza. Sono soprattutto le donne a dover credere di più nelle loro capacità e possibilità, a non accettare ruoli che vengono concessi loro, invece di pretendere di guadagnarli sul campo, a rifiutare la logica di dover competere tra loro come se partecipassero ad un altro campionato”.

“Io ho sempre pensato che non esistono politiche femminili ma una visione femminile della politica, non tematiche demandate alle donne, tutte le tematiche hanno bisogno del punto vista femminile. A preferire la qualità della rappresentanza rispetto ad accontentarsi della quantità, il punto non è quante donne ci sono ma in quali ruoli, vale per la politica ma anche altri ambiti. La competizione sta nella qualità non nella quantità.

Sta a quella donna come a chiunque di noi dimostrare che è capace a farlo”, ha concluso.