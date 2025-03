8 Marzo, migliaia in piazza a Parigi per i diritti delle donne

Parigi, 8 mar. (askanews) – Migliaia di persone sono scese in piazza a Parigi per la manifestazione per i diritti delle donne, in risposta all’appello di organizzazioni e sindacati che chiedevano di lottare contro le disuguaglianze salariali, i femminicidi e i discorsi “maschilisti”.