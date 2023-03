8 marzo: Moretti, 'basta essere cooptate da uomini, donne facciano squadra'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "È importante e vero quello che ha detto Elly Schlein e che Giorgia Meloni ha ripreso: spesso non ci vedono o non vogliono vederci arrivare e questo può essere un vantaggio. L’onda che parte dai vertici delle istituzioni e della politica italiana è una rivoluzione che arriva dall’alto e deve giungere a coinvolgere la vita vera di tutte le donne. I diritti o sono per tutte o restano sulla carta. La differenza la fa la libertà". Così sui social l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

"Libertà di studiare e lavorare , di non essere obbligate a scegliere se avere figli o fare carriera, di non dover combattere per il posto di lavoro, per uno stipendio paritario e una pensione dignitosa; libere di essere come si vuole, a prescindere dalla data e dal luogo di nascita, di non subire più violenza domestica o economica. E siccome siamo nate nella parte fortunata del mondo, dove comunque lo stato di diritto è riconosciuto, abbiamo il dovere di portare avanti queste battaglie per tutte quelle donne che, scendendo in piazza, rischiano la vita".

"Penso alle donne afghane e a quelle iraniane, al loro immenso coraggio. Lavoro con loro e per loro, un impegno che porto avanti da tempo. La strada per la parità di genere è ancora lunga ma il vento del cambiamento pare finalmente arrivato, non possiamo non cogliere questo momento. Le donne nei ruoli apicali sono importanti se fanno risultati per tutte: i diritti non sono scontati, i diritti non sono per sempre. L’uguaglianza si applica nella vita di tutti i giorni per tutte le donne, non solo per quelle al comando. Lo spazio ed il potere ce lo dobbiamo prendere senza aspettare che sia un uomo a concederlo. Per troppo tempo abbiamo accettato la cooptazione. Ora è il momento di fare squadra attraverso una “sorellanza” che può davvero fare la differenza. Iniziamo col sostenere le donne al vertice e pretendere da loro che il femminismo venga praticato e non solo dichiarato. Fare la differenza è un obiettivo per tutte, una responsabilità per chi ricopre ruoli”.