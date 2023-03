8 marzo: Moretti (Pd) riceve premio 'Rosa rosae' per difesa diritti donne

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “Felice di essere qui insieme a tante donne che in diversi campi portano avanti battaglie femministe in favore di chi è più fragile o addirittura non ha alcun diritto. Siamo nate nella parte giusta e fortunata del mondo. Abbiamo il dovere di dare voce e...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Felice di essere qui insieme a tante donne che in diversi campi portano avanti battaglie femministe in favore di chi è più fragile o addirittura non ha alcun diritto. Siamo nate nella parte giusta e fortunata del mondo. Abbiamo il dovere di dare voce e volto a chi non ce l’ha. I diritti non sono per sempre. Vanno difesi con tenacia e caparbietà". Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti che ha ricevuto in Campidoglio il premio Roma Rosae dalla presidente del consiglio comunale di Roma, Svetlana Celli,

"Dedico questo premio alle tante Zhara che nel mondo sono attiviste per i diritti e che rischiano la vita per la difesa dei loro valori. Ma lo dedico anche ai tanti genitori che sostengono le proprie figlie nella complessa gestione della conciliazione tra la vita e il lavoro”. Il premier ricevuto è “per la determinazione e la tenacia dimostrata in questi anni nella difesa dei diritti delle donne nel mondo – si legge nelle motivazioni- Dalla rotta balcanica, all’Afghanistan, all’Iran fino ai bambini siriani rimasti orfani dopo il terremoto”.